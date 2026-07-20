Госдолг Новосибирской области вырос до 125,35 млрд рублей к 1 июля

Объем государственного долга Новосибирской области на 1 июля достиг максимума за 2026 год. Он составил 125,35 млрд руб., говорится в материалах министерства финансов региона.

Из общего объема 75,15 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги. Бюджетные кредиты составили 41,2 млрд руб., банковские — 9 млрд руб. Ранее самым высоким в 2026 году был показатель на 1 марта (125,2 млрд руб.).

В действующей редакции областного бюджета верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2027 года установлен в сумме 163,81 млрд руб.

Валерий Лавский