Инфляция ускорилась в Новосибирской области

Цены в Новосибирской области в июне 2026 года выросли на 0,72% к маю. Годовая инфляция в первом летнем месяце ускорилась до 5,76%, говорится в сообщении пресс-службы Сибирского ГУ Банка России.

«С исключением сезонности цены в июне выросли после снижения в мае. Главными причинами стали снижение предложения топлива, а также перенос производителями и поставщиками в цены товаров возросших затрат на производство и логистику»,— отмечается в сообщении. По данным Сибирского ГУ Банка России, больше всего подорожали непродовольственные товары.

Годовая инфляция в целом в России в июне 2026 года выросла до 6,02% после 5,31% в мае.

Валерий Лавский