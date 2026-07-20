У вице-президента США родился четвертый ребенок
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка в семье. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, написал отец в соцсети X. Ребенка назвали Алек Нил Вэнс. Старшие дети уже познакомились с братом, рассказал господин Вэнс.
Американский вице-президент поблагодарил сотрудников военного госпиталя Уолтера Рида и медицинской службы Белого дома за помощь его жене во время родов.
Кроме Алека Нила, в семье Джей Ди Вэнса и его супруги, американки индийского происхождения Уши Чулукури, три ребенка — сыновья Эван и Вивек, родившиеся в 2017 и 2020 годах, а также дочь Мирабель, родившаяся в 2021 году.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, родившийся 2 августа 1984 года, стал первым за 50 лет сенатором США от Огайо, вступившим в должность без опыта работы в правительстве, а затем занял пост вице-президента. Он участвовал в войне в Ираке, окончил Йельский университет со степенью доктора права и работал адвокатом. Важность его фигуры подчеркивается тем, что он рассматривается как потенциальный кандидат на президентских выборах 2028 года и возможный преемник Дональда Трампа.
Вэнс известен своей евроскептической позицией и является критиком военной помощи США Украине, заявляя, что в интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории России. Он выступает за переключение внимания США на Восточную Азию и считает, что Европа должна проявлять большую самостоятельность в оборонной и энергетической сферах. Его также характеризуют как одного из самых молодых вице-президентов в истории США, способного эффективно взаимодействовать с молодым поколением избирателей благодаря своему бэкграунду.