Группу туристов с детьми на лодках унесло ветром в Ладожское озеро

Спасатели эвакуировали 12 человек в Ладожском озере, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Поиск еще двоих взрослых продолжается.

Группа сплавлялась на лодках из Приозерска по реке Тихая в Ленинградской области, но их вынесло в Ладожское озеро из-за сильного ветра.

Троих детей доставили в поселок Березово, двоих человек — ребенка и взрослого — эвакуировали в Приозерск. Семь человек доставили на остров Селькямарьянсаари. Поисками занимаются Аварийно-спасательная служба Приозерска и добровольцы.