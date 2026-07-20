В МВД Москвы ответили на сообщения о невозможности получить загранпаспорт
В столичном МВД опровергли информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства признали, что подразделения загружены в весенне-летний период, так как получение загранпаспорта — одна из самых популярных услуг. «Однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта»,— сообщили в МВД.
За первые 6 месяцев 2026 года москвичи оформили более 400 тыс. загранпаспортов, отказов в приеме заявлений не было, добавили в ведомстве.
Об отсутствии слотов для записи на оформление загранпаспорта сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости». Подать документы на получение документа москвичи не могли около месяца, писал канал.
Проблемы с выдачей загранпаспортов нового образца, действующего 10 лет, периодически возникали из-за нехватки специальных чипов, необходимых для их изготовления. Так, в начале 2023 года производство таких паспортов приостанавливалось фабрикой «Гознак» из-за «перенастройки оборудования» и высокого спроса на микросхемы, что приводило к задержкам. Тогда гражданам рекомендовали оформлять пятилетние загранпаспорта.
В целом, количество оформленных загранпаспортов в России выросло. По данным МВД, за 2024 год было выдано 6,5 млн загранпаспортов, что на 9,2% больше, чем в 2023 году, и стало рекордом за последние десять лет. Этот рост во многом был связан с увеличением числа 10-летних биометрических паспортов, в то время как число 5-летних документов сократилось. МВД также отмечает, что рост спроса на загранпаспорта среди несовершеннолетних в 2026 году связан с изменениями в правилах пересечения госграницы детьми до 14 лет, которым теперь для выезда в ряд стран нужен загранпаспорт.