В Москве ограничили работу двух аэропортов

В аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения — аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Работа аэропорта Жуковский была приостановлена полностью, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве. Вчера на подлете к Москве силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня ночью об ударах по городу пока не сообщалось.