Трое детей и четверо взрослых пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Пять человек пострадали при ударе беспилотника по поселку Разумное Белгородской области. Еще два человека получили ранения в селе Федчевка Ивнянского округа. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Раненых детей бригады скорой помощи доставили в детскую областную клиническую больницу. Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины. У 11-летнего мальчика диагностировали осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, доставлен в больницу с акубаротравмой. За всеми пострадавшими наблюдают врачи.

Две женщины получили акубаротравмы, их доставляют в больницу Белгорода, сообщили в оперштабе. Повреждения получили фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей. В селе Федчевка при ударе дрона по магазину пострадали мужчина и женщина. Медики оказали им помощь на месте.