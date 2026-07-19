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Четыре человека пострадали при ударах беспилотников по ДНР

Четыре мирных жителя получили ранения при ударах беспилотников ВСУ по ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Женщина 1984 года рождения пострадала в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево. Девушка 2008 года рождения получила травмы при ударе дрона по легковой машине в городе Кировское Шахтерского муниципального округа.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил господин Пушилин. Кроме того, при атаках БПЛА были повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.

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