МИД России обеспокоен сообщениями об ударах по строящейся АЭС в Иране
Сообщения об ударе по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывают серьезную обеспокоенность России. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
«Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС.— “Ъ”) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана»,— заявила госпожа Захарова.
МИД России призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять незамедлительные меры. Мария Захарова отметила, что Иран имеет законное право на освоение и использование атомной энергии в мирных целях, и оно не должно «подвергаться ударам извне».
Сегодня в иранских СМИ распространилось сообщение Организации по атомной энергии Ирана. Ведомство заявило об атаке военнослужащих США на АЭС сегодня днем. Иранская сторона назвала удары по станции преступлением против международного права.
Заявления России, в том числе МИД РФ в лице Марии Захаровой, о неприемлемости ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, звучали и ранее, как применительно к АЭС «Бушер», так и касательно других объектов. Москва последовательно выступает за дипломатическое разрешение конфликтов, связанных с иранской ядерной программой, и осуждает любые силовые действия, расценивая их как нарушение международного права и Устава ООН. Россия также выражала готовность выступать посредником в переговорах между Ираном и западными странами.
Ситуация вокруг ядерных объектов Ирана остается напряженной, периодически возникают угрозы ударов. Российское руководство, включая президента Владимира Путина, выражало обеспокоенность происходящим. МАГАТЭ, в свою очередь, также призывало избежать эскалации и заявляло о необходимости соблюдения принципов ядерной безопасности. Однако, несмотря на заявления, международные акторы время от времени игнорируют призывы к сдержанности, что, по мнению российских дипломатов, создает серьезные риски для региональной и глобальной безопасности.