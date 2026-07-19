МИД России обеспокоен сообщениями об ударах по строящейся АЭС в Иране

Сообщения об ударе по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывают серьезную обеспокоенность России. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС.— “Ъ”) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана»,— заявила госпожа Захарова.

МИД России призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять незамедлительные меры. Мария Захарова отметила, что Иран имеет законное право на освоение и использование атомной энергии в мирных целях, и оно не должно «подвергаться ударам извне».

Сегодня в иранских СМИ распространилось сообщение Организации по атомной энергии Ирана. Ведомство заявило об атаке военнослужащих США на АЭС сегодня днем. Иранская сторона назвала удары по станции преступлением против международного права.