Бразилец Дуду Родригес пополнил состав «Акрона»

«Акрон» арендовал у греческого «Ариса» 23-летнего бразильского вингера Дуду Родригеса. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Сделка рассчитана до завершения сезона—2026/27 и включает опцию выкупа игрока.

Дуду Родригес является воспитанником клуба «Ботафого» из Рио-де-Жанейро, где он выступал за молодежные составы. Последние полтора года бразилец играл в Суперлиге Греции: провел 32 матча с шестью голами и двумя результативными передачами, а также принял участие в трех встречах квалификации Лиги конференций.

Андрей Сазонов