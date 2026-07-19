За день над Россией сбили 161 беспилотник

Средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск сбили 161 украинский беспилотник над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Оперштаб Белгородской области сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками пять муниципалитетов. Ранения получили три человека. На подлете к Москве сбили три дрона, писал мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения вводили во Внуково и Домодедово.