В Мурманской области 14 человек госпитализированы после съезда автобуса в кювет

Водитель и 13 пассажиров госпитализированы с различными травмами после того, как маршрутный автобус съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла около 14:25 мск на автодороге Апатиты-Кировск. Водителю стало плохо и он не справился с управлением. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Среди пострадавших есть один ребенок, сообщили в прокуратуре.