Политик-иноагент Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму

Бывший кандидат в президенты Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму. Причиной тому, по его словам, стало давление государства. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (иноагент)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Борис Надеждин (иноагент)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«На меня напали все, кто только мог: Минюст объявил иноагентом, МВД и суд — пропагандистом экстремизма, ФССП сделала невыездным, АСВ и АС — банкротом... Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно»,— написал Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов).

Политик добавил, что не хочет подвергать риску семью, штаб и сторонников, которые поддерживают его деятельность. По его словам, собранные подписи для участия в выборах штаб сдавать не будет. Деньги с избирательного счета пойдут на выплаты сборщикам подписей и сотрудникам штабов. «Сейчас мне надо продумать, как жить дальше. Надеюсь, останусь жив и на свободе. Уверен — все будет хорошо, хоть и не сразу!»,— написал он.

В июне Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. 10 июля Минюст внес политика в реестр иноагентов. 17 июля он был оштрафован на 1 тыс. рублей за пост со ссылкой на видео Эльвиры Вихаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) «Кандидат против Путина 2024», где было фото Алексея Навального.