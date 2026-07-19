Терапия для мозга

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с 2019 года представила новые рекомендации по профилактике деменции. Авторы обновленного документа не советуют принимать витамины B, E и омега-3 для профилактики без подтвержденного дефицита этих веществ из-за неочевидной пользы. Российские врачи в целом поддерживают документ и согласны с критикой БАДов, но признают, что многим пациентам сложно соблюдать рекомендации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всемирная организация здравоохранения выпустила новое издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Оно заменит рекомендации 2019 года. Документ, основанный на актуальных научных данных, предлагает набор мер для предотвращения или отсрочки развития синдрома, который ежегодно диагностируется почти у 10 млн человек по всему миру. «Теперь у стран есть четкие научно обоснованные рекомендации, к выполнению которых можно приступить немедленно для сохранения когнитивного здоровья населения»,— заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, деменция является седьмой по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности и иждивенчества среди пожилых людей во всем мире. На планете насчитывается порядка 57 млн человек с диагностированным синдромом. Его самая распространенная форма — болезнь Альцгеймера.

Авторы документа отмечают, что почти половину случаев деменции можно потенциально предотвратить или отсрочить, если снизить зависящие от человека факторы риска. К ним относятся употребление алкоголя, курение, социальная изоляция, низкая физическая активность и вдыхание загрязненного воздуха. Полезно сбалансированное питание, которое включает в себя фрукты, овощи и орехи, а также ограничение потребления красного мяса и сладостей.

Еще в обновленном руководстве рекомендуется поддерживать мозговую активность в течение всей жизни — например, через постоянное обучение или различные формы социализации. Также необходим постоянный контроль сердечно-сосудистых и метаболических нарушений — например, артериальной гипертензии, диабета и повышенного уровня холестерина. Для людей с нарушением слуха важно использовать слуховые аппараты.

Вместе с тем ВОЗ не нашла достаточных доказательств того, что устранение проблем со сном (включая бессонницу и апноэ) и лечение депрессии способны улучшить память. Не рекомендуется также назначать для профилактики деменции витамины группы B и E, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и поливитаминно-минеральные комплексы, если у пациента не диагностирован их дефицит. Авторы рекомендаций подчеркивают: не доказано, что потенциальная польза от приема этих препаратов выше риска непредвиденных нежелательных последствий.

“Ъ” попросил прокомментировать документ специалистов Минздрава, но на момент публикации не получил ответа.

Опрошенные “Ъ” российские врачи в целом позитивно оценили обновленный документ ВОЗ, но указали на ряд нюансов.

Врач-невролог клиники «СМ-премиум» во Владикавказе Виктория Тамаева отметила, что рекомендации отражают идеальную картину, однако на практике соблюдать их будет сложно, особенно представителям старшего поколения.

Невролог клиники «Мама плюс» Марина Слонова назвала страх потери рассудка «одной из ведущих жалоб» на приеме. Она согласна, что популярные витамины и добавки — например, омега-3 — могут быть совершенно бесполезны при выраженном атеросклерозе. Надеясь на них, пациенты лишь упускают время, «в течение которого могли бы принимать действительно эффективное средство». Эндокринолог Кристина Гаглоева добавила, что незначительные изменения уровня содержания витаминов в организме часто являются следствием снижения активности, а не причиной когнитивных нарушений. «Самостоятельный и бесконтрольный их прием может повлечь нежелательные последствия»,— заявила “Ъ” госпожа Гаглоева, призвав пациентов обращаться к врачам за назначением эффективных препаратов.

Геор Габараев, Наталья Костарнова