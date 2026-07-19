Путин встретился с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин в Кремле проводит встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков»,— сказал пресс-секретарь.

В ходе переговоров российский президент вновь выразил признательность руководству и народу Северной Кореи за поддержку в рамках специальной военной операции. Владимир Путин отметил вклад северокорейских военнослужащих и заявил, что их участие в оказании помощи российской стороне будет сохранено в памяти.

Господин Песков также сообщил, что глава государства передал руководителю КНДР Ким Чен Ыну теплые пожелания.