На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана
С 18 по 19 июля в Анкаре прошла международная конференция «Союз, который предотвратит большую войну», организованная турецкой партией «Родина». В ней приняли участие около 200 человек из 17 стран, включая Россию, Турцию, Китай, Иран, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Японию, Азербайджан, Белоруссию, Южную Африку, Швейцарию, Грецию и Турецкую Республику Северного Кипра.
В итоговой декларации мероприятия, передает «РИА Новости», подчеркивается необходимость создания стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана как основы для обеспечения глобальной безопасности. Авторы документа считают, что этот альянс сможет стать главным сдерживающим фактором и предотвращать эскалацию международных конфликтов, создавая почву для более широкой системы безопасности с привлечением стран Глобального Юга.
Участники конференции указали, что основные угрозы масштабного военного конфликта связаны с действиями США и Израиля, а также ситуацией вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. В декларации отмечается, что НАТО потеряло способность выполнять задачи мировой безопасности и должно быть распущено, а не реформировано.
Турецкая партия «Родина», возглавляемая господином Догу Перинчеком, выступает за евразийскую ориентацию страны и углубление сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном. Партия критикует политику США и НАТО и поддерживает концепцию многополярного мироустройства. Ранее турецкая сторона заявляла о готовности поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также выражала разочарование политикой Брюсселя.
Идея создания стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана развивает текущие тренды на укрепление связей между этими странами, особенно в контексте формирования многополярного мира и противодействия односторонним действиям. Сотрудничество России и Китая активно развивается, обе страны выступают против гегемонии, отстаивают принципы многополярности и справедливого миропорядка, что было подчеркнуто на различных международных конференциях. Китай предлагает инициативы по глобальному управлению, направленные на создание более справедливой и равноправной системы, адаптируя свою внешнеполитическую доктрину к современным реалиям, что находит отклик у стран Глобального Юга.
Взаимодействие России и Ирана также укрепляется, особенно в условиях санкционного давления. Обе страны стремятся к формированию многостороннего, справедливого и сбалансированного мирового порядка, что отражается в их активном сотрудничестве по линии международных организаций, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Подготовка «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и Ираном свидетельствует о готовности к долгосрочному сотрудничеству, в том числе в вопросах глобальной и региональной безопасности.
Турция, несмотря на статус ценного союзника НАТО, имеет напряженные отношения с США, связанные с закупками российских систем ПВО С-400, и выступает за углубление сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и президент России Владимир Путин, считает, что мир не должен зависеть от «горстки стран». Это стремление к многополярности и отход от односторонних подходов Запада является общим мотивом для всех предполагаемых участников альянса. Эти страны также имеют опыт взаимодействия в региональных конфликтах, например в Сирии, в рамках «астанинского формата» с участием России, Турции и Ирана.
Укрепление связей между этими странами является частью их стратегии по обеспечению собственных интересов и противодействию вызовам, таким как международный терроризм и попытки внешнего давления. Это позволяет им совместными усилиями отстаивать справедливость в международной политике и способствовать консолидации усилий Глобального Юга.