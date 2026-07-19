С 18 по 19 июля в Анкаре прошла международная конференция «Союз, который предотвратит большую войну», организованная турецкой партией «Родина». В ней приняли участие около 200 человек из 17 стран, включая Россию, Турцию, Китай, Иран, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Японию, Азербайджан, Белоруссию, Южную Африку, Швейцарию, Грецию и Турецкую Республику Северного Кипра.

В итоговой декларации мероприятия, передает «РИА Новости», подчеркивается необходимость создания стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана как основы для обеспечения глобальной безопасности. Авторы документа считают, что этот альянс сможет стать главным сдерживающим фактором и предотвращать эскалацию международных конфликтов, создавая почву для более широкой системы безопасности с привлечением стран Глобального Юга.

Участники конференции указали, что основные угрозы масштабного военного конфликта связаны с действиями США и Израиля, а также ситуацией вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. В декларации отмечается, что НАТО потеряло способность выполнять задачи мировой безопасности и должно быть распущено, а не реформировано.

Турецкая партия «Родина», возглавляемая господином Догу Перинчеком, выступает за евразийскую ориентацию страны и углубление сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном. Партия критикует политику США и НАТО и поддерживает концепцию многополярного мироустройства. Ранее турецкая сторона заявляла о готовности поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также выражала разочарование политикой Брюсселя.