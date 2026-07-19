Хаменеи назвал подпись Трампа в меморандуме ничего не стоящей

Нарушения со стороны США меморандума о взаимопонимании с Ираном доказали, что подпись американского президента Дональда Трампа «совершенно ничего не стоит». Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает его канцелярия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Повторные нарушения соглашения со стороны Великого Сатаны (США.— “Ъ”) относительно меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами Ирана и США, вновь обнажили фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена всякого доверия»,— заявил Моджтаба Хаменеи.

Дональд Трамп и иранский президент Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум 18 июня. Стороны прекратили удары и готовились к переговорам по окончательному мирному соглашению. С 8 июля они возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе.