Хаменеи назвал подпись Трампа в меморандуме ничего не стоящей
Нарушения со стороны США меморандума о взаимопонимании с Ираном доказали, что подпись американского президента Дональда Трампа «совершенно ничего не стоит». Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает его канцелярия.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
«Повторные нарушения соглашения со стороны Великого Сатаны (США.— “Ъ”) относительно меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами Ирана и США, вновь обнажили фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена всякого доверия»,— заявил Моджтаба Хаменеи.
Дональд Трамп и иранский президент Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум 18 июня. Стороны прекратили удары и готовились к переговорам по окончательному мирному соглашению. С 8 июля они возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня 2026 года и должен был стать основой для мирных переговоров, включая прекращение боевых действий и разблокировку Ормузского пролива, а также разморозку иранских активов. Однако уже на следующий день, 19 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит никаких денег, не смотря на соответствующий пункт меморандума, и называл ложными сообщения о том, что США заплатят $300 млрд на восстановление Ирана.
Разногласия в трактовке положений меморандума между сторонами стали очевидными почти сразу. Иранские СМИ сообщали, что бесплатный проход через Ормузский пролив будет действовать только 60 дней, после чего Тегеран начнет взимать плату за проход судов, в то время как Трамп заявлял о "постоянном бесплатном" проходе. Уже 28 июня США нанесли удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива, обвинив Иран в атаке на коммерческий танкер, а МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении своих обязательств, вновь начав морскую блокаду Ирана и отозвав лицензию на продажу иранской нефти.
Эти действия привели к тому, что 8 июля МИД Ирана заявил о неэффективности меморандума, обвинив Вашингтон в незаконных атаках и отмене разрешения на продажу иранской нефти. В результате, 15 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании "больше не существует" и Тегеран не будет соблюдать никаких договоренностей, поскольку США нарушили все свои обязательства.