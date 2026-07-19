Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства отметил вклад отрасли в развитие регионов, укрепление оборонно-промышленного и энергетического потенциала страны, а также в реализацию крупных инфраструктурных проектов. Он также указал на важность внедрения современных технологий, экологических стандартов и подготовки кадров.

Владимир Путин отдельно подчеркнул, что нынешнее поколение металлургов продолжает традиции своих предшественников. В числе приоритетов отрасли он назвал повышение конкурентоспособности продукции, освоение новых рынков и социальную поддержку работников и ветеранов.

День металлурга в России отмечают в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден еще в СССР в 1957 году и сохранился после его распада.