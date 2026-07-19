Бизнес привлекает внимание ИИ

Бизнес борется за внимание нейросетей. Почти 3/4 рынка уже адаптируют контент для продвижения брендов, товаров и услуг. По данным исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы, примерно треть СЕО и диджитал-специалистов уже используют оптимизацию контента для генеративных нейросетей, еще 42% планируют внедрить ее до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Искусственный интеллект пока не заменяет поисковую оптимизацию, а дополняет ее. Этот инструмент — способ расширить существующие каналы, отмечают эксперты. Главные плюсы — дополнительный охват, конкурентное преимущество и влияние на рекомендации. Если раньше бренды соревновались за место на первой странице поисковой выдачи, то теперь задача — попасть в ответ, который ИИ выдаст пользователю, пояснил основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Тренд абсолютно реальный. Судя по цифрам исследования, 74% специалистов работают с GEO или планируют это делать, совпадает с тем, что мы видим на практике. Обычное продвижение не стало, условно, прошлым веком, скорее у пользователя изменилась точка входа.

Если раньше человек в поисковике выбирал из десяти ссылок, то теперь он все чаще спрашивает нейросеть и получает один готовый ответ. Если компании в этом сообщении нет, то как будто она просто не существует для этого клиента.

Именно поэтому важно, чтобы твой контент не только ранжировался, но и цитировался нейросетями. Например, пользователь спрашивает у ИИ, сколько стоит поставить имплант или какую стоматологическую клинику выбрать в своем городе. Нейросеть собирает данные из источников, которым доверяет. Чтобы определенный медцентр туда попал, нужно несколько вещей. Контент на сайте должен быть структурирован, как ответы на реальные вопросы пациентов: цены, этапы, сроки, конкретно с цифрами, без воды. Второе, сама экспертность статьи с именами, регалиями, то есть это не просто нейрослоп. И третье — упоминание на внешних площадках, должны быть перекрестные ссылки, отзовики, медиа, отраслевые порталы.

Если у компании уже есть нормальное SEO и контент-маркетинг, переход на GEO, условно, это плюс 10, 20, 30% к бюджету. Небольшая доработка контента, аналитика дороже получатся для тех, у кого контента нет вообще. Тогда его нужно создавать с нуля, и это уже основная статья затрат. Рынок молодой, ценообразование непрозрачно, под маркой GEO иногда продают обычное SEO с наценкой. Мой совет — спрашивать у подрядчика, что он конкретно будет делать и как измерить результат».

Основная проблема, по мнению исследователей, нехватка знаний. Около 60% специалистов отмечают, что рынку пока не хватает экспертизы, а 56% — не понимают, как измерять эффективность таких разных инструментов. Из-за этого они внедряются медленнее. К такому же механизму можно прибегать и для продвижения в соцсетях, отметила директор агентства «Маркетинг360» Алёна Литвинова:

«Нейросети всегда коммуницируют со всем миром и анализируют те тренды, которые появляются. Обязательно нужно чаще выкладывать свой контент не только в российские соцсети, потому что таким образом аналитика нейросетей будет тебя почаще показывать. Должна быть воронка продаж, должен быть контент, который именно ведет на продажу, на то, чтобы клиент пришел, а не на то, чтобы просто выложить интересный рилс, который никому не запомнится. Поэтому когда ты формируешь контент-план, очень важно, чтобы там были не только простые видео, но и определенные хуки, которые интересуют человека, он добавляет эти видео либо эти посты к себе в избранное.

При этом такой инструмент подходит всем, от блогеров, маленьких компаний, стартапов до крупного бизнеса. Но в последнем случае ведение соцсетей меньше срабатывает, нежели у МСП. Больше работает история с нейрорассылками в email, так как директора смотрят почту, сидят в соцсетях. Особенно это касается многомиллионных компаний. На кого-то сработает, например, акция либо розыгрыш: для магазинов, салонов, стоматологий. Для B2B-бизнеса актуальнее будет нейроконтент, например, видеопродакшн».

Редакция “Ъ FM” тоже поэкспериментировала с поиском в нейросетях. Например, если спросить у ChatGPT, какое радио послушать в Москве, если нужна конкретная новостная повестка, то искусственный интеллект предложит несколько вариантов. К слову, “Ъ FM” он поместил на первое место как радиостанцию с лучшим балансом новостей и аналитики.

Анна Кулецкая