В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии
В центре Токио прошел антиправительственный митинг, собравший, по словам организаторов, около 25 тыс. человек. Участники протестной акции выразили недовольство политикой кабинета премьера Санаэ Такаити, требуя ее отставки и прекращения курса на милитаризацию страны, передает японская газета «Токио симбун».
Протестующие собрались у здания Национальной парламентской библиотеки и на прилегающих улицах, несмотря на жару до 33 градусов. Основные претензии касались увеличения военных расходов, расширения экспорта вооружений и принятия законов, которые, по мнению демонстрантов, возвращают Японию к милитаристскому прошлому.
Выступавшая на акции 97-летняя женщина, работавшая в годы войны на военном заводе, отметила, что нынешняя атмосфера пугающе напоминает довоенную. «Неужели мы окажемся в обществе, где будем постоянно следить друг за другом, а власти будут иметь полную свободу действий?» — передает ее слова газета.
Из-за занятости запланированного места у главных ворот парламента демонстрантам пришлось собираться в более тесном сквере у библиотеки, что привело к выходу части участников на проезжую часть и вмешательству полиции.
Подобные антиправительственные митинги, направленные против действий правительств, не так редки и проводятся в разных странах, включая массовые акции в Словакии, Тель-Авиве, Сербии, Франции и Грузии, где протестующие также требовали отставки правительств и изменения проводимой политики. Так, например, в 2023 году в нескольких городах Словакии прошли антиправительственные митинги, организованные оппозиционными партиями, а поводом послужило решение правительства упразднить спецпрокуратуру.
25 мая 2025 года в Белграде более 100 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг, выступая против коррупции и требуя отставки президента Александра Вучича. В Тель-Авиве, в феврале 2024 года, произошли столкновения между протестующими против правительства и правоохранительными органами, где демонстранты также требовали отставки правительства. В марте 2024 года в Тель-Авиве полиция задержала 16 человек на антиправительственном митинге. В сентябре 2024 года в Париже более тысячи человек вышли на демонстрацию, выражая несогласие с политикой президента Эмманюэля Макрона и его решением назначить представителя правоцентристской партии на должность премьер-министра.