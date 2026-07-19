В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии

В центре Токио прошел антиправительственный митинг, собравший, по словам организаторов, около 25 тыс. человек. Участники протестной акции выразили недовольство политикой кабинета премьера Санаэ Такаити, требуя ее отставки и прекращения курса на милитаризацию страны, передает японская газета «Токио симбун».

Протестующие собрались у здания Национальной парламентской библиотеки и на прилегающих улицах, несмотря на жару до 33 градусов. Основные претензии касались увеличения военных расходов, расширения экспорта вооружений и принятия законов, которые, по мнению демонстрантов, возвращают Японию к милитаристскому прошлому.

Выступавшая на акции 97-летняя женщина, работавшая в годы войны на военном заводе, отметила, что нынешняя атмосфера пугающе напоминает довоенную. «Неужели мы окажемся в обществе, где будем постоянно следить друг за другом, а власти будут иметь полную свободу действий?» — передает ее слова газета.

Из-за занятости запланированного места у главных ворот парламента демонстрантам пришлось собираться в более тесном сквере у библиотеки, что привело к выходу части участников на проезжую часть и вмешательству полиции.