В пику долгам

Во втором квартале 2026 года цены на долги МФО и банков достигли максимума с 2023 года. Продавцы готовы расставаться со все более молодой просрочкой, чтобы получить лучшую цену и запастись ликвидностью. Покупатели тоже заинтересованы в качественном долге, но дальнейший рост цен рынок может уже не принять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно аналитике электронной торговой площадки Debex, во втором квартале текущего года средняя цена продажи долгов МФО на площадке выросла до 20,89% от суммы задолженности, что стало максимальным квартальным результатом с начала 2023 года. Средневзвешенная цена досудебных портфелей, реализованных на онлайн-аукционе Debex во втором квартале 2026 года, выросла до 21,8% от основной задолженности — рост шестой квартал подряд. Год назад, во втором квартале 2025-го, показатель составлял 18,7%. Самый заметный ценовой скачок произошел в сегменте досудебных портфелей с просрочкой от полугода: с 15,2% в первом квартале до 20,2% — во втором.

Средняя цена по банковской цессии составила во втором квартале 11,2%. Что стало максимальным результатом со второго квартала 2023 года. Цена досудебных банковских портфелей на открытых торгах Debex выросла с 12,5% во втором квартале 2025 года до 16,8% во втором квартале 2026-го.

«Рынок набрал зрелость, это видно по цифрам. Когда объемы и цены идут вверх синхронно — это не дефицит и не ажиотаж, а здоровый спрос,— говорит гендиректор Debex Марат Брук.— Факторов здесь несколько. Во-первых, на рынок плавно заходят новые игроки. Во-вторых, меняется структура портфелей: растет средний долг, просрочка молодеет, и на рынок выходит все более качественный, ликвидный продукт».

Сейчас действительно мы наблюдаем рекордные цены на портфели во всех сегментах (банки и МФО), подтверждают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). «Стратегия кредиторов в сегменте МФО сегодня смещается в сторону превентивной продажи долгов на досудебной стадии. Для них это способ зафиксировать прибыль, оптимизировать баланс и подготовиться к регуляторным изменениям, которые ожидаются осенью 2026 года,— отмечает гендиректор ПКО АБК Максим Колосков.— Это системный процесс, который формирует текущую конъюнктуру». «Цены действительно на пике,— говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу СВОЙ) Александр Васильев.— Мы ожидаем, что по итогам 2026 года средневзвешенная цена долгов МФО может составить порядка 22%: спрос будет оставаться высоким, а качество портфелей — на высоком уровне».

В банковском сегменте на рост цен, помимо роста качества самих долгов, которое имеет место быть, также в ряде случаев повлиял и более внимательный подход самих продавцов к формированию досье по каждому долгу, что влияет на взыскание и упрощение многих процессов (например, отсутствует необходимость актуализировать контактный номер телефона или адрес), указывают в НАПКА.

«Однако говоря о стоимости, важен баланс — у любого товара есть предельная стоимость, выше которой рынок не готов покупать,— отмечают в НАПКА.— В условиях высоких цен на рынке есть риск, что это отразится на доле закрытых сделок, поскольку инвестировать в портфель, стоимость которого выше среднерыночных показателей, готовы далеко не все». По мнению финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, скорее всего, 22% для МФО и 12% для банковского сегмента — это максимальное значение, к которому готов рынок. «По факту все понимают, что после продажи долга в среднем каждый пятый клиент готов после первых контактов начать работать с долгом, все остальные — это сложные кейсы, требующие более тщательной проработки»,— поясняет господин Родин. «Текущая высокая стоимость цессии, на наш взгляд, сохранится в краткосрочной перспективе, однако мы не экстраполируем этот рост в долгосрочную,— согласен Максим Колосков.— Дальнейшая динамика будет зависеть от роста операционной эффективности профессиональных взыскателей, а также от сохранения или изменения госпошлин и иных тарифов».

Ксения Дементьева