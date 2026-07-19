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В Оренбуржье в ДТП погиб один человек и шестеро ранены

На трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — Республика Казахстан» в Оренбургской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в котором погиб один человек и еще шестеро получили травмы.

По данным УМВД России по региону, авария случилась при попытке водителя автомобиля «Сузуки» совершить обгон с выездом на полосу встречного движения. В результате маневра машина столкнулась с автомобилем «Хендай».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.