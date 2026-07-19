В Ульяновске снова ходят трамваи по улице Спасской в сторону Парка Юности

В Ульяновске возобновлено движение трамваев №№ 4 и 22 возобновили движение по ул. Спасской в сторону Парка Юности. Маршрут снова проходит по привычной схеме: по улицам Ленина, Спасской и Радищева

По поручению главы города Александра Болдакина в течение недели специалисты завершали заключительные подготовительные работы перед запуском движения. Специалисты МУП «Ульяновскэлектротранс» провели две обкатки рельсов и подтвердили полную готовность инфраструктуры.

Андрей Сазонов