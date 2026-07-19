После вспышки циклоспороза в США корпорация Taylor Farms отозвала салат айсберг в 27 штатах

Один из крупнейших производителей свежих продуктов питания, компания Taylor Farms объявила об отзыве нескольких партий своего салата айсберг в 27 штатах США из-за вероятности его заражения циклоспорами. Компания пояснила, что партии были произведены из сырья, полученного на одном из предприятий в Центральной Мексике.

Taylor Farms подчеркнула, что «покупателям, приобретшим отозванный с рынка салат айсберг, следует немедленно выбросить его и не употреблять в пищу. Полный возврат средств возможен в месте покупки. Покупателям, испытывающим проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему врачу».

Компания официально объявила об отзыве салата в большей части США, после того как зараженный салат стал причиной вспышки циклоспороза. Американские власти назвали причиной измельченный салат айсберг, подаваемый в ресторанах Taco Bell в пяти штатах, включая Индиану, Кентукки и Мичиган.

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило, что у людей, зараженных паразитом циклоспоры, могут наблюдаться диарея и симптомы, похожие на грипп. Компания Taylor Farms заявила, что потенциально зараженный салат айсберг распространялся с 29 июня по 16 июля в таких штатах, как Алабама, Коннектикут, Джорджия, Массачусетс и Техас.

Евгений Хвостик