Иран запустил ракеты в сторону иорданской Акабы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запуск ракет Ираном по Израилю является частью более широкого и продолжительного конфликта между двумя странами. Иран ранее объяснял свои атаки правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН, и ответными действиями на израильские удары, включая атаки на иранские объекты и даже нападение на иранское консульство в Дамаске.

Накануне текущего инцидента, 13 июня, Израиль начал операцию «Нация львов» (или «Восходящий лев»), в ходе которой израильские ВВС нанесли удары по более чем сотне целей в Иране, включая объекты ядерной программы. В ответ на это иранская армия заявляла, что Израиль перешёл «все красные линии», и Тегеран оставляет за собой право на ответный удар без ограничений. Были сообщения о запусках сотен баллистических ракет и беспилотников Ираном по Израилю, при этом иранские официальные лица призывали жителей Тель-Авива и Хайфы к эвакуации, предупреждая о «карательной операции».

Во время подобных атак Ирана на Израиль, Иордания неоднократно оказывалась под ударом, поскольку ракеты пересекали её воздушное пространство, и обломки сбитых снарядов падали на её территорию, что приводило к пострадавшим. Иордания ранее заявляла, что не допустит использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану и уведомила Вашингтон о нежелании предоставлять военную инфраструктуру для атак на Иран. США и Великобритания также участвовали в перехвате иранских ракет и беспилотников над регионом, оказывая поддержку Израилю.

Конфликт также привёл к дестабилизации в регионе, вызывая опасения в международном сообществе. В ответ на израильские удары, Иран также атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Российская Федерация выразила озабоченность и призывала стороны к сдержанности, а также предлагала своё посредничество между Израилем и Ираном. Противостояние влияло на различные аспекты, включая цены на газ, работу авиалиний и даже эвакуацию граждан из Ирана.