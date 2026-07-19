Тверь вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России»
Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в Мах.
По словам господина Королева, решение было принято на федеральном уровне после длительного обсуждения. В регионе рассчитывают, что новый статус поможет привлечь больше туристов и даст импульс развитию города.
Виталий Королев также отметил, что включение Твери в маршрут может поддержать экономику, стимулировать обновление инфраструктуры и улучшить городскую среду.
В январе в правительстве сообщали о планах расширить «Золотое кольцо России» к 60-летию маршрута. Тогда среди новых точек назывались и населенные пункты Тверской области — Кашин и Калязин. Всего сообщалось о планах расширить маршрут на 49 городов и сел.
Расширение «Золотого кольца» на 49 населенных пунктов, включая Тверь, является частью стратегии по повышению туристической привлекательности регионов и направлено на выполнение поручения президента Владимира Путина увеличить долю туризма в ВВП страны до 5% к 2030 году. Также планируется, что это нововведение поможет довести число туристических поездок до 140 миллионов ежегодно. Тверская область, в которой расположена Тверь, показала заметный рост турпотока на 49% по числу поездок.
Помимо Твери, в маршрут войдут другие города и села Тверской и Нижегородской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». Включение новых городов, таких как нижегородские Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Павлово и Чкаловск, а также шесть городов и деревень Ярославской области, призвано создать целую «экосистему путешествий». Это даст туристам больше свободы в выборе маршрута и, как ожидается, станет катализатором развития для десятков малых городов, создаст новые рабочие места, поможет восстановить памятники и сделает эти территории более привлекательными для жизни. Ярославль называет себя столицей «Золотого кольца», а его власти выразили готовность помогать новым участникам маршрута.
Изначально «Золотое кольцо» было создано в 1967 году как маршрут для иностранных туристов, однако со временем потеряло актуальность как единое целое. Эксперты считают перезапуск «Золотого кольца» удачным маркетинговым ходом для продвижения малых российских городов. Увеличение маршрута может привести к росту туристического потока на 10-50% в новые локации, но для этого необходима комплексная работа по развитию сервиса, созданию качественных экскурсионных программ и их продвижению. В 2025 году средняя цена бронирования ночи в отелях «Золотого кольца» выросла на 13%, и рост интереса к новым городам может стать фактором дальнейшего увеличения цен.