Тверь вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России»

Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в Мах.

По словам господина Королева, решение было принято на федеральном уровне после длительного обсуждения. В регионе рассчитывают, что новый статус поможет привлечь больше туристов и даст импульс развитию города.

Виталий Королев также отметил, что включение Твери в маршрут может поддержать экономику, стимулировать обновление инфраструктуры и улучшить городскую среду.

В январе в правительстве сообщали о планах расширить «Золотое кольцо России» к 60-летию маршрута. Тогда среди новых точек назывались и населенные пункты Тверской области — Кашин и Калязин. Всего сообщалось о планах расширить маршрут на 49 городов и сел.