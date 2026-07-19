В Венеции прошли протесты из-за приезда посла США на собственной суперъяхте

Сотни человек приняли участие в акции протеста против прибытия в Венецию во время ежегодного фестиваля Реденторе посла США в Италии Тилмана Фертитта на собственной суперъяхте Boardwalk. Об этом сообщили СМИ, включая CNN и NBC. Протестующие несли плакаты со словами «Венеция не продается» и критикой в адрес Дональда Трампа. Они попытались прорваться к яхте, произошли столкновения с полицией, оттеснившей протестующих от Boardwalk.

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Глава венецианского отделения Всеобщей итальянской конфедерации труда Даниеле Джордано назвал принятие Венецией суперъяхты американского посла во время фестиваля «позором» и заявил, что это «противоречит нашим представлениям об экологической и социальной устойчивости». Как пишет CNN, возмущение жителей города усилил тот факт, что яхта пришвартована в той части города, где венецианцы обычно собираются, чтобы посмотреть фейерверк в честь Реденторе.

Тилман Фертитта — американский миллиардер, владеющий сетями ресторанов и отелей, и соратник Дональда Трампа. В 2025 году президент назначил его послом США в Италии. Состояние господина Фертитты оценивается Forbes почти в $11 млрд. Этим летом посол перемещается вдоль побережья Италии на собственной яхте Boardwalk стоимостью около $450 млн. Сам Тилман Фертитта называет это «прибрежной дипломатией», приуроченной к празднованию 250-летия создания США. В ходе круиза господин Фертитта встречается с местными бизнесменами, знаменитостями и живущими в Италии американцами.

Яна Рождественская