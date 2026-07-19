WSJ: Израиль потратил $50 млн на улучшение своего имиджа в СМИ и соцсетях США

По данным The Wall Street Journal (WSJ), израильское правительство потратило около $50 млн на кампанию по улучшению имиджа своей страны в США. Согласно мартовскому опросу исследовательского центра Pew Research, около 60% взрослого населения Америки сейчас негативно относятся к Израилю, что обусловлено его действиями в ходе военных конфликтов в Газе и Иране.

В рамках такой кампании американцам на мобильные телефоны приходят сообщения из группы под названием «Друзья за мир». «Как, по-вашему, мирные переговоры США и Израиля с Ираном повлияют на глобальную безопасность?» — говорится в сообщении, и, если абонент дает ответ, в дело вступает чатбот.

Другим направлением такой работы являются пиар-кампании как в консервативных, так и либеральных СМИ. Еще одним способом стала работа с крупными американскими инфлюенсерами в соцсетях. В частности, упоминается Йоав Дэвис, основатель популярного аккаунта в одной из соцсетей с почти 200 тыс. подписчиков. Этот инфлюенсер руководит маркетинговой компанией, заключившей с Израилем контракт по взаимодействию с «влиятельными лицами» и «привлеченными талантами».

WSJ цитирует министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, который заявил, что на 2026 год Израиль выделил более $700 млн для улучшения своего имиджа во всем мире.

Евгений Хвостик