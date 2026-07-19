WSJ: Израиль потратил $50 млн на улучшение своего имиджа в СМИ и соцсетях США
По данным The Wall Street Journal (WSJ), израильское правительство потратило около $50 млн на кампанию по улучшению имиджа своей страны в США. Согласно мартовскому опросу исследовательского центра Pew Research, около 60% взрослого населения Америки сейчас негативно относятся к Израилю, что обусловлено его действиями в ходе военных конфликтов в Газе и Иране.
В рамках такой кампании американцам на мобильные телефоны приходят сообщения из группы под названием «Друзья за мир». «Как, по-вашему, мирные переговоры США и Израиля с Ираном повлияют на глобальную безопасность?» — говорится в сообщении, и, если абонент дает ответ, в дело вступает чатбот.
Другим направлением такой работы являются пиар-кампании как в консервативных, так и либеральных СМИ. Еще одним способом стала работа с крупными американскими инфлюенсерами в соцсетях. В частности, упоминается Йоав Дэвис, основатель популярного аккаунта в одной из соцсетей с почти 200 тыс. подписчиков. Этот инфлюенсер руководит маркетинговой компанией, заключившей с Израилем контракт по взаимодействию с «влиятельными лицами» и «привлеченными талантами».
WSJ цитирует министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, который заявил, что на 2026 год Израиль выделил более $700 млн для улучшения своего имиджа во всем мире.
Усилия Израиля по улучшению имиджа в США не являются уникальными. Ранее супруга экс-президента Сирии Башара Асада, Асма Асад, привлекала PR-компании из США для улучшения имиджа Сирии на мировой арене. Эти действия включали финансирование проектов по развитию культуры и туризма, а также сотрудничество с европейскими и американскими музеями. Однако затем продавец на рынке в Тунисе поджёг себя в знак протеста, что стало началом народных волнений в арабских государствах и вызвало кризис в Сирии.
В целом, PR-активность и формирование положительного имиджа важны для компаний и руководителей, особенно в условиях высокой конкуренции. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения с общественностью и укреплять доверие. Однако, как отмечают некоторые аналитики, важно не просто демонстрировать достижения, но и признавать ошибки, что создает образ лидера, которому можно доверять. Улучшение деловых настроений может быть связано с запланированными инвестициями в рекламу.
Другие страны также используют различные методы для влияния на общественное мнение. Например, США проводили пропагандистские кампании на территории Венгрии, чтобы склонить её к военной поддержке Украины. Также наблюдается тенденция к увеличению инвестиций в имиджевые кампании. Кроме того, закрытие американского Агентства по международному развитию (USAID) не означает прекращение борьбы с иностранным влиянием, а скорее трансформацию инструментов «мягкой силы» США, что указывает на изменение подходов к воздействию на другие страны.