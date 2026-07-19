Умер журналист и историк ленинградского рок-движения Андрей Бурлака

Умер музыкальный журналист и историк ленинградского рок-движения Андрей Бурлака. Об этом сообщается на странице журналиста во «ВКонтакте».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Андрей Бурлака

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Андрей Петрович Бурлака умер сегодня в 5 часов утра»,— сказано в публикации. Журналист скончался в возрасте 70 лет. О дате и месте прощания с ним сообщат позже. Причина смерти не указана.

Андрей Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде. Известен как автор трехтомника «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965—2005», а также создатель и редактор официального портала Ленинградского рок-клуба «Rock-n-rоll.ru». Журналист также был одним из основателей культурно-экологического движения «Рок чистой воды», участвовал в организации и проведении музыкальных фестивалей и конференций, посвященных проблемам культуры и музыкального бизнеса в России и за рубежом.