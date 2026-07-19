Умер журналист и историк ленинградского рок-движения Андрей Бурлака
Умер музыкальный журналист и историк ленинградского рок-движения Андрей Бурлака. Об этом сообщается на странице журналиста во «ВКонтакте».
Андрей Бурлака
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Андрей Петрович Бурлака умер сегодня в 5 часов утра»,— сказано в публикации. Журналист скончался в возрасте 70 лет. О дате и месте прощания с ним сообщат позже. Причина смерти не указана.
Андрей Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде. Известен как автор трехтомника «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965—2005», а также создатель и редактор официального портала Ленинградского рок-клуба «Rock-n-rоll.ru». Журналист также был одним из основателей культурно-экологического движения «Рок чистой воды», участвовал в организации и проведении музыкальных фестивалей и конференций, посвященных проблемам культуры и музыкального бизнеса в России и за рубежом.
Андрей Бурлака был известен не только как историк и автор «Рок-энциклопедии», но и как журналист, что подчеркивает его многогранность и вклад в развитие музыкальной журналистики. Он активно участвовал в общественной жизни рок-движения, в том числе был членом совета Ленинградского рок-клуба на протяжении более 25 лет. До последних дней своей жизни Андрей Бурлака продолжал активно заниматься журналистской деятельностью и готовил новые программы.
В июне 2025 года Андрей Бурлака присутствовал на прощании с Анатолием Гуницким, одним из основателей группы «Аквариум». На этом мероприятии Бурлака напомнил о журналистской ипостаси Гуницкого, отметив его музыкальные традиции и безупречный вкус. Андрей Бурлака также отметил, что для многих почитателей и друзей Гуницкого новостью стало то, что он до последних дней мечтал вернуться в журналистику.