«Крылья Советов» расторгли соглашение с аргентинцем Гонсало Рекеной

Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Договор расторгнут по соглашению сторон. Гонсало Рекена присоединился к самарской команде зимой 2026 года, перейдя из аргентинского клуба «Институто» на правах аренды.

Защитник дебютировал за «Крылья Советов» в матче против махачкалинского «Динамо». В составе самарской команды он провел три игры во всех турнирах.

Андрей Сазонов