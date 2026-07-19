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«Крылья Советов» расторгли соглашение с аргентинцем Гонсало Рекеной

Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Договор расторгнут по соглашению сторон. Гонсало Рекена присоединился к самарской команде зимой 2026 года, перейдя из аргентинского клуба «Институто» на правах аренды.

Защитник дебютировал за «Крылья Советов» в матче против махачкалинского «Динамо». В составе самарской команды он провел три игры во всех турнирах.

Андрей Сазонов