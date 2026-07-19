«Одиссея» Нолана собрала $51 млн за первый день проката в США

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал $51 млн в первый день проката в Северной Америке, пишет Variety. Картина вышла на 3919 экранах, а первоначальные оценки по итогам премьерного уик-энда составляли $90–100 млн. После успешного старта прогнозы выросли до $120 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Syncopy Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Syncopy

Если прогнозы оправдаются, «Одиссея» станет третьим фильмом 2026 года, которому удалось преодолеть отметку в $100 млн за первые выходные. Ранее такого результата достигли «История игрушек 5» с $159 млн и «Супер Марио: Галактическое кино» с $131 млн. Бюджет новой работы Нолана оценивается примерно в $250 млн.

Ожидаемый старт может стать лучшим для режиссера после «Темного рыцаря: Возрождение легенды», который в 2012 году дебютировал с результатом около $160 млн. При этом показатели «Одиссеи» уже превысили стартовые сборы научно-фантастического фильма Нолана «Интерстеллар», заработавшего за первый уик-энд $47,5 млн.

Новый фильм также может обойти по темпам выхода «Оппенгеймера», который в 2023 году начал прокат с $82 млн, а в итоге собрал в мировом прокате около $975 млн.