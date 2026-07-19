Почти 60 млрд рублей направят на образование в Саратовской области в 2026 году
В 2026 году на реализацию региональной госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области» предусмотрено 57 млрд руб. Эта сумма превышает показатель 2025 года, который составлял 47 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Саратовской области Александра Блатмана.
Фото: Telegram-канал Александра Блатмана
Финансирование текущего года уже позволило начать ремонт 116 школ в рамках федеральных и региональных программ. На эти работы, по словам господина Блатмана, направили более 2 млрд руб. К 1 сентября подрядчики планируют завершить ремонт в 114 объектах, а работы в двух оставшихся школах рассчитаны на два года.
Министр отметил, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе продолжают строить новые школы и пристройки к существующим зданиям. В 2026 году за счет этих проектов в области появится 4 450 дополнительных мест для учеников.
Предусмотренные на следующий год средства пойдут на ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных залов при школах. Кроме того, деньги направят на выплаты учителям за классное руководство и кураторство, а также на реализацию программы «Земский учитель».
Министр добавил, что в 2026 году планируют провести различные виды ремонта в 374 зданиях общеобразовательных организаций, где есть такая потребность. Точную финансовую потребность определят после того, как разработают и одобрят проектно-сметную документацию.