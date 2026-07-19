Почти 60 млрд рублей направят на образование в Саратовской области в 2026 году

В 2026 году на реализацию региональной госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области» предусмотрено 57 млрд руб. Эта сумма превышает показатель 2025 года, который составлял 47 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Саратовской области Александра Блатмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Блатмана Фото: Telegram-канал Александра Блатмана

Финансирование текущего года уже позволило начать ремонт 116 школ в рамках федеральных и региональных программ. На эти работы, по словам господина Блатмана, направили более 2 млрд руб. К 1 сентября подрядчики планируют завершить ремонт в 114 объектах, а работы в двух оставшихся школах рассчитаны на два года.

Министр отметил, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе продолжают строить новые школы и пристройки к существующим зданиям. В 2026 году за счет этих проектов в области появится 4 450 дополнительных мест для учеников.

Предусмотренные на следующий год средства пойдут на ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных залов при школах. Кроме того, деньги направят на выплаты учителям за классное руководство и кураторство, а также на реализацию программы «Земский учитель».

Министр добавил, что в 2026 году планируют провести различные виды ремонта в 374 зданиях общеобразовательных организаций, где есть такая потребность. Точную финансовую потребность определят после того, как разработают и одобрят проектно-сметную документацию.

Никита Маркелов