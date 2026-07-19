Инвестор построит в Саратове логоцентр и пожарное депо

В Саратове планируется построить новое пожарное депо. Об этом сегодня сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

По словам главы региона, объект планирует создать ООО «Метрикс Логистик». Эта компания уже строит в городе логистический центр площадью 83 тыс. кв. м. Строительство данного центра, в который инвестировано более 6 млрд руб., намерены завершить в текущем году.

Как отметил господин Бусаргин, новое депо будет обслуживать сам центр и близлежащую территорию. Однако точные сроки возведения объекта пока не называются.

Губернатор напомнил, что развитие логистического направления стало одним из преимуществ Саратова для привлечения инвестиций. Он также отметил, что расположение кластера у объездной дороги облегчает работу торговых предприятий и почти не создает нагрузки на городские магистрали.

Никита Маркелов