Выборы наступают

Избирательная комиссия Самарской области принимает документы от кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва. По словам председателя облизбиркома Вадима Михеева, помимо пяти парламентарих партий своих кандидатов выдвинули три непарламентские — «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Коммунисты России». Пока избирком обнародовал только имена некоторых одномандатников. Однако , по словам политологов, уже очевидно, что интриги в выборах по одномандатным округам не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы продлится до 22 июля, заявил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в эфире ВГТРК.

«Гипотетически в выборах могут принять участие 17 политических партий, из них 10 уже выдвинули своих кандидатов. Кроме парламентских партий своих кандидатов выдвинули три непарламентские — “Партия пенсионеров”, “Яблоко”, “Коммунисты России”, — сказал Вадим Михеев.— Кроме того, есть один самовыдвиженец».

По данным Минюста, среди допущенных к выборам партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», Демократическая партия России, «Зеленые», Коммунисты России, Партия за справедливость, Партия прогресса, Российская партия свободы и справедливости, Партия пенсионеров, «Родина», Казачья партия России, Партия возрождения России и Партия прямой демократии. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах, включая Самарскую область, также обновятся составы областных парламентов, а в 10 административных центрах — горсоветов.

По последним данным, в Самарском одномандатном избирательном округе № 159 выдвинуты бывший вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов («Единая Россия»), глава фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин и депутат областного парламента Алексей Степанов от ЛДПР (оба не впервые принимают участие в выборах в федеральный парламент), Алексей Томчук («Новые Люди») и Алексей Селиванов («Справедливая Россия»).

В Тольяттинском одномандатном избирательном округе № 160 в выборах планируют участвовать замглавврача первой тольяттинской клинической больницы Олег Сакеев, действующий депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ), сельский депутат Александр Найденов от ЛДПР и Владимир Мотрюков от «Новых Людей».

В Красноглинском одномандатном избирательном округе № 161 выдвинуты Герой России и советник губернатора Самарской области Денис Портнягин, депутат губдумы Наталья Боброва (КПРФ), Александр Меньших от ЛДПР и депутат СГД Роман Маркаров («Новые люди»).

В Жигулевском одномандатном избирательном округе № 162 в выборах участвуют действующий депутат федерального парламента Андрей Трифонов (ЕР), Василий Гутник (ЛДПР), депутат СГД от КПРФ Михаил Усов и Сергей Пухаев от «Новых Людей».

Промышленный одномандатный избирательный округ № 163 на выборах будут представлять действующий депутат Госдумы Михаил Матвеев от КПРФ, Максим Венедиктов от ЛДПР, депутат губдумы Александр Живайкин («Единая Россия»), Никита Завтур («Новые Люди»). В кампании также собирался участвовать самовыдвиженец Сергей Трифонов. Однако избирательная комиссия Самарской области отказала в регистрации блогеру, известному под ником Серж Морж из-за недостаточного срока, прошедшего с момента погашения судимостей.

Михаил Матвеев и Александр Живайкин планируют участвовать и в выборах в Самарскую губернскую думу. Оба будут избираться по спискам.

По словам доктора социологических наук Владимира Звоновского, по одномандатным округам результаты голосования будут предсказуемыми, однако в голосовании по списками может быть интрига. «По спискам многое зависит от “Яблока”. Если оно будет участвовать, то сможет подвинуть “СР” с пятого места и имеет реальные шансы попасть в Госдуму. Если “Яблока” не будет, мелкие партии покажут хорошие для себя результаты на ожидаемо высокой явке», — считает Владимир Звоновский.

Как добавляет политолог Константин Калачев, голоса непарламентских партий перераспределятся в пользу парламентских, в первую очередь, в пользу «ЕР». «В этом их польза для партии власти. Интрига может быть связана только с результатом “Яблока”, если они дойдут до финиша. Ну и вопрос по “Партии пенсионеров”. У них как раз есть шанс на 3% и госфинансирование», — говорит Константин Калачев.

Сабрина Самедова