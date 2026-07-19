В Грузии расценили письмо Трампа как готовность перезагрузить отношения с Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что письмо президента США Дональда Трампа на его имя — «сигнал о возможности скорого потепления в отношениях между двумя странами». Об этом сообщает Interpressnews. По словам главы правительства, грузинская сторона также «готова полностью перезагрузить отношения с США, восстановив стратегическое партнерство», и «сделать все это с чистого листа, с конкретным планом действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Накануне президент США направил Ираклию Кобахидзе благодарственное письмо за поздравления с 250-летием независимости Америки. В послании господин Трамп выразил желание укреплять отношения двух стран, «чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему». В письме говорится, что Дональд Трамп «очень ценит дружбу с теми партнерами, которые разделяют американские идеалы», и благодарит грузинские власти за «присоединение к празднованию американских принципов жизни, свободы и стремление к счастью».

«Совместными усилиями возможно достижение значительного прогресса», пишет Дональд Трамп в послании, и он «с нетерпением ждет усиления сотрудничества, чтобы вместе идти к более безопасному, процветающему и мирному будущему».

В конце 2024 года прежняя администрация США президента Джо Байдена заявила об одностороннем выходе из Хартии стратегического сотрудничества с Грузией, которое было подписано в январе 2009 года в Вашингтоне. Причиной, как тогда заявлялось, стала «недемократическая траектория» грузинских властей, ограничение работы неправительственных организаций и «антиамериканская риторика».

В свою очередь, премьер-министр Кобахидзе неоднократно говорил, что администрация Джо Байдена «была недовольна отказом Грузии открыть второй фронт против РФ в 2022 году».

Признаком потепления отношений между Вашингтоном и Тбилиси стало недавнее участие главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в вашингтонском министериале по теме «возобновления политического терроризма». Во время фотосессии глав делегаций 60 государств она стояла рядом с госсекретарем США Марком Рубио.

Георгий Двали, Тбилиси