Штрафы за неисполнение решений оперштаба в Саратове могут достигать 300 тысяч

В Саратовской области вступили в силу новые штрафы за нарушения решений оперативного штаба. Соответствующее законодательство начало действовать с одиннадцатого июля. Размер взысканий для физических лиц составляет от 3 до 4 тыс. руб., а при повторном нарушении сумма достигает пяти тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Для должностных лиц максимальное наказание достигает 50 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб. за первое нарушение. Если же нарушение совершается повторно, то для организаций штраф возрастает до 300 тыс. руб.

Власти подчеркивают, что данные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности в регионе. Под действие закона подпадают, например, фото- и видеосъемка, а также последующее размещение материалов о работе противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов. Согласно разъяснениям управления региональной безопасности, подобные действия запрещены.

Официальные лица акцентируют внимание на том, что эти меры призваны предотвратить распространение сведений, позволяющих идентифицировать тип БПЛА, места их падения или траектории полета. Исключение составляют только случаи, когда информация публикуется по решению органов власти.

Никита Маркелов