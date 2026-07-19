«Сибирь» одержала победу во Владивостоке в первом матче сезона в группе «Золото»

«Сибирь» с победы начала выступление в группе «Золото» Второй лиги в новом сезоне. Новосибирские футболисты 19 июля обыграли в гостях дебютантов группы — «Динамо-Владивосток».

Счет открыл в первом тайме нападающий гостей Антон Кобялко. Он точно ударил со штрафного в нижний угол ворот приморцев. На 60-й минуте сибиряки удвоили преимущество, когда Артур Янгаев отправил головой мяч в сетку после подачи углового. Вскоре хозяева отыграли один мяч — защитник новосибирцев Дмитрий Редькович в сутолоке у ворот поразил ворота своей команды. Итоговый счет — 2:1.

«Мужики пахали в каждой зоне этого зеленого прямоугольника»,— объяснил успешный для «Сибири» исход матча Артур Янгаев.

Валерий Лавский