Минобороны сообщило об ударах по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспорта

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам сборки и хранения дальнобойных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар также попали логистические центры, которые, как утверждается, использовались ВСУ. Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в 149 районах.

В Минобороны также сообщили, что средства ПВО за сутки уничтожили две ракеты большой дальности «Нептун-МД» и 678 украинских беспилотников самолетного типа.