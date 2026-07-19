Элитное жилье теряет арендаторов

В России падает спрос на аренду элитного жилья. С января по июнь интерес клиентов сократился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в компании «Intermark Городская Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эксперты обратили внимание, что изменилась и структура потребительских предпочтений. Так, доля запросов на дорогие квартиры с двумя спальнями снизилась. В то же время потенциальных клиентов стали больше привлекать объекты с одной или тремя спальнями. Впрочем, ситуация на рынке вскоре вновь может поменяться. Так считает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Количество квартир в экспозиции, которые сдаются в аренду, увеличивается. Связано это с тем, что девелоперы были достаточно активны в последние годы, поэтому, скорее всего, это временная история, которая будет меняться в ближайшее время. То есть предложения станет больше. Что касается спроса именно на элитную часть аренды, здесь все очень сильно зависит от экономической ситуации в России».

В Москве на рынке аренды элитной недвижимости ситуация примерно такая же, как и в целом по стране. К концу июня предложение, по данным экспертов агентства «Intermark Городская Недвижимость», выросло примерно на четверть год к году. В этих условиях конкуренция среди владельцев жилья усиливается, отмечает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Простой пример — элитный дом в районе Арбата постройки начала нулевых. Квартира в 320 кв. м обойдется в 500 тыс. руб. в месяц, и предложения есть, их достаточно много. А вот если это будет такой же метраж, но дом посвежее, 2015-2017 года, и те же самые условия, то ценник повышается в 2,5 раза. Логика — дом свежее.

Но предложение превышает спрос. Сейчас абсолютно точно рынок не арендодателей, а арендаторов».

В Москве арендаторы элитной недвижимости интересуются в основном квартирами в новостройках. Клиенты предъявляют особые требования, и объектов, которые бы отвечали всем запросам, на рынке не так уж много, говорит управляющий партнер компании Webster Константин Ковалёв:

«Сейчас спрос сосредоточен на новых домах, не старше пяти-семи лет. Естественно, с отдельными гаражами и всей инфраструктурой, которая сегодня сопровождает элитный объект. Арендаторов интересует район Садового кольца и ближайшие к нему локации. Ищут трехкомнатные квартиры в 150 кв. м, но найти их достаточно сложно. Иногда арендуют и четырехкомнатные».

Средняя арендная ставка, по которой сейчас предлагают элитное жилье в Москве, приблизилась к 0,5 млн руб. в месяц.

Андрей Загорский