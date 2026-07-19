Минобороны РФ сообщило о сбитых ракетах «Нептун-МД» и 678 дронах ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и 678 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были перехвачены восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Информация о районах поражения целей не приводится.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера ВСУ.