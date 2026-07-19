В Ульяновске закрыто движение по Императорскому мосту до понедельника

Движение автомобилей по Императорскому мосту в Ульяновске закрыто до утра понедельника, 20 июня. В настоящее время на нем ведутся работы по замене дорожного полотна. Они должны полностью завершиться в сентябре текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Весь транспорт, включая общественный, следует по Президентскому мосту.

Императорский мост был открыт в Ульяновске в 1916 году. В 1958 году по нему было запущено автомобильное движение. В 2009 году был открыт автомобильной Президентский мост.

Андрей Сазонов