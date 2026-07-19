В Оренбуржье продолжают искать ребенка, пропавшего у ручья четыре месяца назад
В Оренбургской области уже почти четыре месяца продолжаются поиски семилетнего мальчика, пропавшего в ручье Елшанка 28 марта 2026 года.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Специалисты из Уфы с использованием служебных собак обследовали береговую линию и акваторию водоема. Работу проводили кинологи поисково-спасательного отряда «Барс» в рамках операции, которую координирует региональное управление МЧС.
Трагедия произошла в селе Октябрьское: ребенок играл у воды вместе с сестрой и упал в ручей после того, как поскользнулся. Следственный комитет России ведет проверку по факту случившегося.