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В Оренбуржье продолжают искать ребенка, пропавшего у ручья четыре месяца назад

В Оренбургской области уже почти четыре месяца продолжаются поиски семилетнего мальчика, пропавшего в ручье Елшанка 28 марта 2026 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты из Уфы с использованием служебных собак обследовали береговую линию и акваторию водоема. Работу проводили кинологи поисково-спасательного отряда «Барс» в рамках операции, которую координирует региональное управление МЧС.

Трагедия произошла в селе Октябрьское: ребенок играл у воды вместе с сестрой и упал в ручей после того, как поскользнулся. Следственный комитет России ведет проверку по факту случившегося.

Андрей Сазонов