Директора алтайского медцентра осудят за легализацию похищенных 101 млн рублей

В Барнауле в суд направлено уголовное дело в отношении директора одного из консультативно-диагностических центров. Он обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, руководитель центра за десять лет (с 2016 года) похитил из системы ОМС более 101 млн руб.

«Совмещая похищенные целевые средства с доходами клиники, через предпринимателя, не осведомленного о преступных намерениях, (он.— «Ъ») инициировал ряд притворных сделок, в том числе договоры займов и фиктивные договоры аренды зданий в Барнауле»,— рассказали в следственном управлении о схеме легализации похищенных средств.

Расследованием занимался третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления краевого главка СКР, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ. По ходатайству следствия суд арестовал недвижимость обвиняемого на сумму более 148 млн руб.

Название центра и фамилию директора в следственном управлении не указывают, но, по данным ведомства, ранее суд уже признал директора виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2023 году прокуратура Алтайского края сообщала о том, что вступил в законную силу приговор Центрального райсуда Барнаула в отношении директора и заместителя главного врача частного медицинского центра по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Тогда руководитель центра получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 0,5 млн руб.

Валерий Лавский