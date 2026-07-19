США и Сербия вступили в новую эру

США и Сербия объявили о запуске стратегического диалога, расценив этот шаг как «начало новой эры» в двусторонних отношениях. США не просто официально причислили Белград к своим важным партнерам. Итогом диалога станет взаимодействие двух стран во внешней политике и военной области, а также усиление американского присутствия в энергетическом секторе Сербии с целью снижения ее зависимости от российских нефти и газа. Впрочем, сербские эксперты считают, что стратегический диалог с США повлияет больше на отношения Белграда с Китаем, нежели с Россией. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и министр иностранных дел Сербии Марко Джурич

Фото: МИД Сербии Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и министр иностранных дел Сербии Марко Джурич

Фото: МИД Сербии

О запуске стратегического диалога между США и Сербией объявил в конце минувшей недели в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио на встрече с сербским министром иностранных дел Марко Джуричем. Обе стороны расценили этот шаг как «новую главу» и даже «новую эру» во взаимоотношениях.

Отношения на уровне стратегического диалога США имеют с десятком стран, которые Вашингтон относит к важным партнерам. О возможности включения в этот список Сербии глава американского Госдепа объявил летом прошлого года, а в январе сербский президент Александр Вучич сообщил, что США для запуска стратегического диалога выдвинули Белграду «два требования, одно политическое, второе — связанное с энергетикой», однако деталей лидер Сербии не раскрыл. Тем не менее нынешнее решение Вашингтона начать стратегический диалог с Белградом означает, что Сербия американские требования, судя по всему, выполнила.

Ключевую заинтересованность США на Балканах и, в частности, в Сербии региональные эксперты видят в сокращении там российского и китайского влияния, а также в нормализации отношений Сербии и Косово на базе взаимного признания. Это подтверждают и подписанные в ходе встречи Марко Рубио с Марко Джуричем совместное заявление и меморандум о взаимопонимании и региональной энергетической безопасности.

В принятых документах, в частности, зафиксирована готовность Сербии закупать американское оружие «в интересах повышения способности к взаимодействию вооруженных сил (двух стран.— “Ъ” ) и партнерства в ходе военных учений и совместных миротворческих операций».

) и партнерства в ходе военных учений и совместных миротворческих операций». Отмечена и заинтересованность США в строительстве на Дунае, по которому проходит граница между Сербией и Румынией, ГЭС «Джердап-3».

Она должна стать крупнейшей в регионе и, как говорит сербский эксперт в области энергетики Александр Ковачевич, «снизить зависимость от ввоза нефти и газа из России».

В принятых в Вашингтоне американо-сербских документах строительство «Джердапа-3» прямо названо «шагом к энергетически независимой Сербии».

Намечены в документах и меры по сокращению китайского влияния в Сербии. В частности, Белград получит от США $50 млн на развитие инфраструктуры телекоммуникационной сети 5G, что предполагает закупку американского оборудования, хотя до сих пор Сербия в этой области опиралась на китайские технологии.

«США после многочисленных безуспешных попыток времен администрации Джо Байдена предпринимают новые усилия приблизить Сербию к своим стратегическим целям» — так расценил запуск стратегического диалога США с Белградом эксперт-балканист американского Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер.

Многие же сербские эксперты считают, что стратегический диалог с США повлияет больше на отношения Белграда с Китаем, нежели с Россией. «Вряд ли Сербии из-за этого придется пересматривать свои отношения с РФ,— говорит сербский американист Йована Джурович.— Чего не скажешь об отношениях Белграда с Китаем. Ведь именно эту страну администрация Дональда Трампа обозначила как своего главного противника».