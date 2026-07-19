Общежития «переучат» на гостиницы

В правительстве решили превратить общежития в комфортные гостиницы. Минобрнауки предлагает перевести часть студенческого жилья в новый статус. Ведомство хочет провести подобный эксперимент с 2027 по 2030 годы. Участвовать в нем будут только государственные вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предполагается, что некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития переведут в нежилой фонд и станут использовать как гостиницы с более комфортными условиями. Идея появилась после опроса студентов: 2/3 из них заявили, что готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель и услуги, например, уборку или завтраки.

Университетам тоже крайне необходимы дополнительные доходы, заметила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Проблема очень серьезная. У нас есть крупнейшие университеты, которые проводили спортивные соревнования, строили очень большие кампусы. Это и в Казани было, и в Красноярске. Но вообще у нас общежития не входят в нормативы финансирования, в отличие от стипендий, поэтому это ложится на плечи самих вузов. Но они очень ограничены в размерах взымаемой платы — 20% стоимости.

Получается, что покрывать недостающую часть расходов приходится либо коммерческим студентам, которые там не имеют права проживать, либо администрация изыскивает другие источники, но все равно фактически внебюджетные. Это очень несправедливая ситуация, главное, что она не позволяет содержать общежития в хорошем состоянии.

При этом университеты — некоммерческие организации. И нужно будет продумать, когда, кому, как, на каких условиях предоставляются такие услуги. Если такие гостиницы как отдельное юридическое лицо будут выполнять функционал, тогда, конечно, они могут быть доступны студентам, которые учатся как на платной, так и на бесплатной основе. То есть у них может быть какой-то специальный статус».

По задумке Минобрнауки, все доходы от оплаты гостиниц пойдут на их содержание, ремонт и развитие инфраструктуры. Университеты смогут размещать в номерах и участников конференций, если у них останутся свободные места. Однако реализация проекта потребует значительных трат, считает управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«Мы сейчас не имеем профессиональной практической базы для студентов, которые учатся на профильных или околопрофильных направлениях: гостиничные, сервисные, инженерные. Многие иностранные вузы используют собственных студентов для управления объектами размещения, которые находятся у них на территории.

С экономической точки зрения и для студентов, для вуза это суперполезно.

Управление не очень сложное, потому что вряд ли в студенческих гостиницах будут какие-то там пятизвездочные сервисы. Безусловно, мы очень сильно нуждаемся в подобного рода заведениях.

Если мы будем считать хотя бы трехзвездочный номер с довольно простой мебелью, чистым, но простым санузлом, системами противопожарной безопасности и соблюдением санитарных норм, то он должен стоить около 1 млн руб. При этом надо понимать, что студентам не нужно проводить уборку, менять белье каждый день. Там нет дорогих расходных материалов, шампуней, мыла и так далее.

Я считаю, что гостиничные операторы вроде Azimut и Cosmos тоже бы взялись за управление такими проектами. Если с точки зрения правильного менеджмента подходить, можем получить даже что-то реально доходное. Все лето номера стоят пустые. И там можно осуществлять классическую гостиничную деятельность, заселяя внешних гостей через систему бронирования и за это собирать те деньги, которые платит рынок: 4-5 тыс. руб. за номер в сутки».

По программе капитального ремонта Минобрнауки планирует за четыре года отреставрировать 800 студенческих общежитий.

Ульяна Горелова