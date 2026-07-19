WSJ: Иран заработал $5–6 млрд на нефти за время перемирия с США

Иран смог продать нефти на $5–6 млрд в период перемирия с США, воспользовавшись ослаблением ограничений на работу портов. По оценкам, на внешний рынок было вывезено около 70 млн баррелей нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых аналитиков.

WSJ отмечает, что с конца июня около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии. По данным издания, Тегеран использует привычную схему обхода санкций, перегружая нефть на другие суда за пределами малайзийских территориальных вод.

Затем нефть перевозят дальше, в том числе на частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае. Аналитики считают, что рост числа иранских судов в азиатских водах может принести Тегерану еще несколько миллиардов долларов дохода в ближайшее время.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы. С 8 июля страны возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе.