Анталья ждет до 4 млн российских туристов к концу года

Россия по итогам 2026 года может снова стать лидером по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталье рассчитывают, что до конца года курорты провинции посетят 3,5–4 млн россиян, сообщил ТАСС глава Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров Каан Кавалоглу.

За первые шесть месяцев Анталью уже посетили более 1,3 млн туристов из России, однако этот показатель оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего. В отрасли связывают такую динамику не только со спросом, но и с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и общей геополитической обстановкой.

В ассоциации считают, что российский рынок по-прежнему остается для Антальи одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпотоке остаются граждане Германии.

В Анталье также делают ставку на более длинный туристический сезон и рост доходов от каждого гостя. Российский рынок там рассматривают как важную часть этой стратегии благодаря устойчивому спросу и высокой узнаваемости направления у российских туристов.