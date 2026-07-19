В УдГАУ вдвое выросло число заявлений на инженерные специальности

В Удмуртском государственном аграрном университете выросло число заявлений на инженерные специальности по программам высшего образования и СПО. Об этом сообщает Минсельхоз республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Удмуртии Фото: Минсельхоз Удмуртии

Самой популярной программой высшего образования в УдГАУ стало направление «технологии беспилотных систем и искусственного интеллекта в АПК» — 242 заявления. На втором месте «электрооборудование и электротехнологии» — 241. Всего в вуз выпускниками 11-х классов подано 4 тыс. документов — на 1,3 больше, чем годом ранее.

Лидерами по количеству заявлений в СПО стали «техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (196) и «ветеринария» (179). Число поступающих в вуз выпускников 9-х классов выросло вдвое, достигнув 1,1 тыс, это в два раза превышает показатель прошлого года.

«Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются современные высокотехнологичные профили. Это показывает, что отрасль в глазах молодежи уже неразрывно связана с цифровизацией, автоматизацией и передовыми инженерными решениями»,— отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин.

Карина Пырина