Внуково и Домодедово заработали с ограничениями

В работу двух московских аэропортов — Внуково и Домодедово — ввели ограничения. Обе воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе обоих аэропортов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Накануне аналогичные ограничения вводились в аэропорту Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 11 по 18 июля в направлении Московского региона летели почти 1,9 тыс. беспилотников. 207 БПЛА были уничтожены на подлете к самой столице.