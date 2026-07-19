Над Курской областью сбили 120 беспилотников ВСУ

За сутки с 9 утра 18 июля до 9 утра 19 июля над Курской областью сбили 120 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.

Кроме дронов, ВСУ 26 раз обстреляли артиллерией отселенные районы Курской области. Также 11 раз беспилотники применяли взрывные устройства для атак на территорию региона.

В результате этих ударов восемь человек получили ранения. В Курске 36-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и ног, 69-летняя женщина — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева, а 41-летняя женщина поступила с акубаротравмой. Во Льгове 40-летний гражданин Республики Беларусь получил множественные осколочные ранения бедра и поясницы, пострадал также 55-летний мужчина. Водитель автобуса был ранен при ударе дрона.

Тяжело пострадал 28-летний мужчина, который наступил на взрывное устройство на автодороге Рыльск-Льгов. Ему оторвало ногу на уровне нижней трети бедра, есть осколочные ранения рук и множественные ссадины. Его состояние оценивается как тяжелое.

В результате атак повреждены девять многоквартирных домов и 34 автомобиля в Курске. В Обояни разрушены остекление, фасад и крыша магазина. Во Льгове пострадали остекление, крыши, фасады и заборы трех частных домов, а также автомобиль. В деревне Рыжевка Рыльского района у одного дома повреждена крыша, другой дом сгорел вместе с сараем и машиной. В Рыльске уничтожен частный дом.

В Курчатовском районе поврежден объект энергетики, но к утру подачу электричества почти полностью восстановили. По словам Александра Хинштейна, погибших в результате этих атак нет.